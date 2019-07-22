Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов во время ежегодного отчета о деятельности госкорпорации перед Владимиром Путиным заявил, что четверть бутилированной воды в магазинах России — подделка. Об сообщает РИА Новости.
По словам главы «Ростеха», единственная возможность избавиться от фальсифицированной продукции на рынке — начать обязательную маркировку воды. Это поможет контролировать ситуацию на прилавках страны.
В июле 2019 года с предложением об обязательной маркировке бутилированной воды выступил Роспотребнадзор. Тогда Валентина Матвиенко — спикер Совета Федерации — рассказала, что такой законопроект уже готовится. По ее словам, подобная мера призвана для борьбы с контрафактом на «водном» рынке.
Матвиенко утверждает, что нередко на прилавках в России появляются бутылки с некачественной водой, этикетки на которых имитируют проверенные временем бренды.
По мнению Матвиенко, пора пресечь деятельность недобросовестных предпринимателей, пытающихся «нажиться» на марках минеральной воды с Кавказа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по меньшей мере 20 человек отравились водой в Краснодаре.