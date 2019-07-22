Четверть бутилированной воды в магазинах России — подделка

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О фальсификате заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Фото : www.globallookpress.com

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов во время ежегодного отчета о деятельности госкорпорации перед Владимиром Путиным заявил, что четверть бутилированной воды в магазинах России — подделка. Об сообщает РИА Новости.

«Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», — объявил Чемезов.

По словам главы «Ростеха», единственная возможность избавиться от фальсифицированной продукции на рынке — начать обязательную маркировку воды. Это поможет контролировать ситуацию на прилавках страны.

«У нас сегодня продукции очень много продается непонятно какой», — утверждает Чемезов.

В июле 2019 года с предложением об обязательной маркировке бутилированной воды выступил Роспотребнадзор. Тогда Валентина Матвиенко — спикер Совета Федерации — рассказала, что такой законопроект уже готовится. По ее словам, подобная мера призвана для борьбы с контрафактом на «водном» рынке.

Матвиенко утверждает, что нередко на прилавках в России появляются бутылки с некачественной водой, этикетки на которых имитируют проверенные временем бренды.

«Якобы из Кавминвод, а на деле, в лучшем случае, из ближайшего водопровода», — возмутилась политик.

По мнению Матвиенко, пора пресечь деятельность недобросовестных предпринимателей, пытающихся «нажиться» на марках минеральной воды с Кавказа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по меньшей мере 20 человек отравились водой в Краснодаре.

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