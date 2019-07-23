Палаточный лагерь в Хабаровском крае, где погиб ребенок, работал без разрешения

Причиной страшного пожара в детском палаточном городке в Хабаровском крае, по предварительным данным, стал неисправный отопительный прибор. В результате ЧП погибла девочка, сегодня ей должно было исполнится 11 лет.

Еще четыре ребенка получили травмы, трое из них в тяжелом состоянии в реанимации. Трагедия произошла этой ночью на базе отдыха «Холдоми». От лагеря, где находились 26 палаток, остались только их почерневшие каркасы. Городок уничтожен практически полностью.

«Всего на территории палаточного лагеря располагалось 189 детей. Все они размещены на территории горнолыжного комплекса, с ними работают специалисты-психологи», — сказал Виктор Скударнов, начальник отдела надзорной деятельности по Железнодорожному району г. Хабаровска ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

80 детей родители уже забрали домой. На помощь местным медикам из Москвы в район пожара отправлена бригада специалистов по ожогам. На месте трагедии работает следственная группа.

Уже обнаружено большое количество нарушений организации отдыха детей. Городок был открыт незаконно, разрешение на установку палаток не было. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что работники лагеря, где при пожаре погиб ребенок, поздно вызвали спасателей.