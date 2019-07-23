«Дарим 3000 пар обуви и футболок»: как мошенники обманывают пользователей WhatsАрр

Жителей Казахстана предупредили об опасной рассылке в мессенджере WhatsApp. В сообщении, которое поступает пользователям, говорится о бесплатных подарках в виде обуви и футболок от известного бренда, сообщает inAktau.kz.

Согласно тексту рассылки, чтобы получить заветные призы, необходимо пройти опрос и переслать ссылку своему списку контактов.

Специалисты службы реагирования на компьютерные инциденты Казахстана выяснили, что указанный в сообщении ресурс является мошенническим. В случае, если пользователь смартфона перенаправит ссылку, то предоставит доступ злоумышленникам к своей телефонной книге.

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Эксперты призывают жителей Казахстана прежде чем принять участие в подобной сомнительной акции зайти на официальный ресурс организатора и проверить достоверность информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаружен новый вид мошенничества в WhatsApp. Вместо обещанного в подарок трафика злоумышленники крадут данные пользователей.