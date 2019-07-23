Росстандарт предложил уменьшить размеры парковочных мест

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Национальный стандарт, касающийся размера парковок, могут утвердить уже в ноябре 2019 года.

Фото : ТАСС/Коньков Сергей

Руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский в интервью «Известиям» рассказал, что в России могут сократить минимальные размеры парковочных мест для легковых автомобилей. По его словам, габариты могут уменьшиться на 0,5 метра в ширину и на 0,3 метра в длину.

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Согласно предварительному национальному стандарту, размеры машиномест на городских парковках будут напрямую зависеть от того, под каким углом относительно проезжей части они расположены. Минимальная ширина будет снижена до двух метров, а длина не изменится, при условии, если парковка вдоль дороги. В случае, если места размечены под углом 45, 60 или 90 градусов, то минимальная длина машиноместа сократится до пяти метров, а ширина не претерпит изменений.

«Мы проводили исследование на Бульварном кольце в Москве, смотрели, насколько плотно стоят автомобили. То есть опытным путем определили оптимальные размеры», — пояснил Александр Шумский.

Данное нововведение может простимулировать автолюбителей использовать для езды в мегаполисе малолитражное транспортное средство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России решили строить парковки-пазлы.

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