Лайфхак от Седоковой: как сделать эффект «пухлых губ» — видео

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Певица устала читать комментарии о том, что она злоупотребляет «уколами красоты» и решила поделиться своим секретом.

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Фото, видео : Instagram @annasedokova

Певица Анна Седокова выложила в Instagram «обучающий» ролик по увеличению губ. В нем артистка наглядно продемонстрировала, как она обычно делает свои губы более объемными при помощи лишь одних карандашей и помад. Таким образом Седокова решила ответить недоброжелателям, которые то и дело обвиняют ее в злоупотреблении «уколами красоты»

«Когда в 600-й раз я прочла о себе в комментариях, что мне пора остановится накачивать губы, я поняла, что пора открыть карты и показать, как я их накачиваю», — написала певица под видео, шутливо добавив, что делится «любимой технологией сестер Кардашьян».

Поклонники Анны Седоковой, в свою очередь, оценили ее юмор, однако без очередных обвинений не обошлось. Некоторые юзеры выразили непонимание по поводу того, что артистка не может открыто рассказать о своих косметических процедурах и вместо этого несет «бред».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокова тратит больше миллиона рублей в месяц.

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