Фото Насти Каменских в купальнике показалось фанатам слишком вызывающим

, 11:32 Фото 943

Поклонники осудили артистку за нескромное, на их взгляд, фото.

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Фото, видео : Instagram @kamenskux

Настя Каменских поделилась с поклонниками снимками с новой фотосессии. Однако кадры впечатлили далеко не всех.

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Серия фотографий появилась на странице певицы в Instagram. На кадрах в черно-белой гамме Каменских позирует на смотровой площадке высокого здания, с которой открывается вид на мегаполис.

«Богиня и красавица!»

«Идеальная женщина!» — восторгаются фанаты под первыми двумя фото.

Instagram @kamenskux

А вот третий снимок — в слитном купальнике с глубоким вырезом на груди — разделил подписчиков Насти на два лагеря. Пока одни продолжали восхищаться красотой артистки, другие принялись критиковать звезду за излишнюю откровенность, рассказывает издание «Утро.ру».

«Да что ж ее несет-то так?»

«Где загадка, Настя? Вся напоказ», — недовольны пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что зажигательное шоу Насти Каменских не понравилось фанатам.

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