«Костюм из секс-шопа?»: Зажигательное шоу Насти Каменских не понравилось фанатам

Настя Каменских выступила на музыкальном фестивале в Киеве в странном наряде. По мнению поклонников, он больше напоминал не сценический костюм, а вещь из секс-шопа. Певица во время концерта была одета в прозрачное черное боди, белый лифчик с изображением крестиков со стразами, баску с фиолетовой бахромой и чулки.

«Кто дизайнер этих дурацких нарядов?!»

«Наряды очень странные, прямо слишком…»

«Настя сценические наряды покупает в секс-шопе» — утверждают подписчики.

Помимо «БДСМ-костюма» фолловеров явно не порадовало зажигательное сексуальное шоу Насти Каменских и ее танцевальной команды.

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«Корчишь из себя, не знаю, что! Уже не знаешь, как выкрутиться!»

«Везде попу на показ, больше нечем брать и нечего показать!»

«Пусть уже вообще без трусов выступают, если нечем больше удивить!» — пишут хейтеры.

Настя Каменских никак не отреагировала на бурю негатива в комментариях. Ведь многие поклонники наоборот были поражены роскошными формами певицы, ее стилем и умением держаться на сцене.

«Да вы все ей просто завидует, она всегда прелестная!» — заступился фанат за звезду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники отругали Настю Каменских за плоский живот. Они уже устали ждать беременности украинской певицы.