Телеведущий и комик Максим Галкин не устает делиться с подписчиками видео со своей непосредственной и забавной дочкой Лизой в Instagram. На этот раз отец приставал к ребенку, обращаясь к ней непривычными словами.
Сам Максим Галкин использовал весьма нестандартные обращения к дочери.
«Мадам, расскажите, как ваша жизнь?» — спросил на видео Галкин.
Лиза несколько раз испуганно огляделась вокруг себя.
«Где мадам?!» — недоуменно поинтересовалась девочка у отца.
Когда папа юморист вконец одолел малышку необычными обращениями, она не выдержала.
«Я не мать, а девушка! Я не сударыня, а девчонка! Я не женщина, а девушка. Ну, сколько вам можно говорить!» — заявила дочка Пугачевой.
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Поклонники в очередной раз восхитились обаянием и непосредственностью дочери Галкина.
«Ты самая прекрасная девушка»;
«Маленькая принцесса ты»;
«Девчушка — душка. Такая крутая она у вас!» — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Галкина и Пугачевой забавно рассказала, как сожгла 11 ккал.