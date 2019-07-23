Телеведущий и комик Максим Галкин не устает делиться с подписчиками видео со своей непосредственной и забавной дочкой Лизой в Instagram. На этот раз отец приставал к ребенку, обращаясь к ней непривычными словами.

«Скажите, какое вежливое обращение к незнакомым людям вы практикуете, учитывая, что современный русский — исключительный пример языка, в котором в силу разных исторических и культурных причин общепринятой нормы обращения нет? Как вы окликаете незнакомца или незнакомку? » — подписал пост ведущий.

Сам Максим Галкин использовал весьма нестандартные обращения к дочери.

«Мадам, расскажите, как ваша жизнь?» — спросил на видео Галкин.

Лиза несколько раз испуганно огляделась вокруг себя.

«Где мадам?!» — недоуменно поинтересовалась девочка у отца.

Когда папа юморист вконец одолел малышку необычными обращениями, она не выдержала.

«Я не мать, а девушка! Я не сударыня, а девчонка! Я не женщина, а девушка. Ну, сколько вам можно говорить!» — заявила дочка Пугачевой.

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Поклонники в очередной раз восхитились обаянием и непосредственностью дочери Галкина.

«Ты самая прекрасная девушка»;

«Маленькая принцесса ты»;

«Девчушка — душка. Такая крутая она у вас!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Галкина и Пугачевой забавно рассказала, как сожгла 11 ккал.