Без прав и смертельно опасен — подробности жуткого ДТП с участием такси в Петербурге

, 19:17 Эфирная новость 129

Водитель такси оказался без прав, за рулем тягача сидел мужчина, в крови котрого, по предварительной информации, обнаружен алкоголь.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ВКонтакте @dorinspb

Утром во вторник, 23 июля, на набережной Обводного канала водитель такси полном ходу врезался в грузовик. В результате кузов просто разрезало на части. Два пассажира, которые находились в салоне — погибли. Уже известно, что автомобилем управлял уроженец Узбекистана, водительского удостоверения при нем не было.

Как мигрант без документов оказался за рулем такси, выяснял Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности смертельного ДТП такси и тягача в Петербурге, в результате которого на месте скончался один пассажир легкового автомобиля, еще два человека — мужчина и женщина — были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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