Утром во вторник, 23 июля, на набережной Обводного канала водитель такси полном ходу врезался в грузовик. В результате кузов просто разрезало на части. Два пассажира, которые находились в салоне — погибли. Уже известно, что автомобилем управлял уроженец Узбекистана, водительского удостоверения при нем не было.

Как мигрант без документов оказался за рулем такси, выяснял Алексей Полторанин.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности смертельного ДТП такси и тягача в Петербурге, в результате которого на месте скончался один пассажир легкового автомобиля, еще два человека — мужчина и женщина — были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.