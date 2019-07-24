Автобус с туристами из нескольких стран перевернулся в Турции — фото с места

, 10:44 Эксклюзивное интервью 186

ЧП произошло в провинции Анталья в среду, 24 июля.

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Фото, видео : 5-tv.ru, tvn24.pl

Автобус с туристами из нескольких стран перевернулся в турецкой провинции Анталья в среду, 24 июля, передают местные СМИ. По некоторым данным, в транспортном средстве могли также оказаться и граждане России, однако в беседе 5-tv.ru с представителем Генерального консульства РФ в Анталье эта информация не подтвердилась.

«Граждан России нет», — заверил собеседник.

Предположительно, в результате ЧП пострадали только туристы из Польши и Норвегии. На кадрах с места аварии видно, что сейчас автобус пытаются поднять из кювета. Также рядом дежурят медики. Информация о состоянии здоровья пассажиров туристического автобуса уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о двоих пострадавших россиян при ДТП с автобусом в Анталье.

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