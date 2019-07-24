«Знакомьтесь»: Екатерина Вуличенко официально представила сына фанатам

Екатерина Вуличенко представила поклонникам своего семимесячного сына. Фотография мальчика появилась на странице звезды сериала «Татьянин день» в Instagram.

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Снимок был сделан во время крещения ребенка. На фото мальчик в белых ползунках-слипах с имитацией жилетки и галстука-бабочки сидит на руках у мамы.

«Знакомьтесь, Александр! Ну что, на кого похож? На папу или на маму?» — подписала снимок Вуличенко.

Instagram @vulichenko

В комментариях поклонники Екатерины практически единогласно выразили мнение, что мальчик похож одновременно на обоих родителей.

Стоит отметить, что сына подписчикам актриса уже показывала — ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Вуличенко впервые поделилась снимком, на котором видно лицо малыша.