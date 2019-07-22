Вуличенко впервые показала лицо семимесячного сына после крещения — фото

, 10:08 Фото 952

Звезда сериала «Татьянин день» выложила в Instagram семейные снимки, сделанные после совершения церковного обряда.

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Фото, видео : Instagram @vulichenko

Российская актриса Екатерина Вуличенко, известная по сериалу «Татьянин день», в декабре 2018 года родила сына, однако с тех пор ни разу не показала лицо малыша своим подписчикам. Как пишет Teleprogramma.pro, артистка следовала поверью, согласно которому младенца лучше держать от посторонних глаз до крестин, поэтому выложила первые снимки, где малыш смотрит в кадр, только после совершения церковного обряда.

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На своей странице Instagram звезда опубликовала семейные фотографии, сделанные после крещения наследника, на которых запечатлена вместе с мужем Денисом Трифоновым и сыном Сашей. Таинство прошло в Храме Священномученика Антипа на Колымажном дворе в Москве.

«Большой и важный день у нас! Покрестили малыша! Мы счастливы и всем вам желаем огромного счастья и всех благ», — написала кинозвезда.

Instagram @vulichenko

Поклонники поздравили семью с этим важным событием и пожелали супругам растить ребенка в любви и гармонии.

«С прекрасным и таким важным праздником в жизни каждого православного вас, дорогие!»

«Катюша! Какие у тебя прекрасные мужчины! Поздравляю!»

«Катюша, сыночка такой хорошенький. Поздравляю вас», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Вуличенко удивила поклонников идеальной фигурой всего полгода спустя после рождения второго ребенка.

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