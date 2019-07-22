Российская актриса Екатерина Вуличенко, известная по сериалу «Татьянин день», в декабре 2018 года родила сына, однако с тех пор ни разу не показала лицо малыша своим подписчикам. Как пишет Teleprogramma.pro, артистка следовала поверью, согласно которому младенца лучше держать от посторонних глаз до крестин, поэтому выложила первые снимки, где малыш смотрит в кадр, только после совершения церковного обряда.

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На своей странице Instagram звезда опубликовала семейные фотографии, сделанные после крещения наследника, на которых запечатлена вместе с мужем Денисом Трифоновым и сыном Сашей. Таинство прошло в Храме Священномученика Антипа на Колымажном дворе в Москве.

« Большой и важный день у нас! Покрестили малыша! Мы счастливы и всем вам желаем огромного счастья и всех благ », — написала кинозвезда.

Instagram @vulichenko