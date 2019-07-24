Виктория Дайнеко показала фанатам снимок, не вошедший в журнал

, 16:08 Фото 60

На фото певица позирует на лестнице яхты, якобы спускаясь по ступеням в воду.

Фото : Instagram @ganihinadaria

Виктория Дайнеко не перестает радовать подписчиков соблазнительными снимками. Певица опубликовала в Instagram фотографию в черном сплошном купальнике. Поп-исполнительница позирует на лестнице яхты, якобы спускаясь по ступеням в воду.

«То, что не вошло в журнал. Спасибо за фотки!» — подписала публикацию звезда.

Instagram @victoriadaineko

Поклонники в очередной раз поразились потрясающей фигуре знаменитости и отметили профессионализм фотографа.

«Очень красивый кадр. Побольше бы таких интересных снимков!»

«Шикарная!»

«Очень красиво!»

«Милая, ты супер. Шикарный вид, красавица, так держать», — написали подписчики.

«Понять и простить!» Фанаты заступились за нашкодившую собаку Ягудина — видео

Виктория Дайнеко обожает радовать фанатов фотографиями, демонстрирующими ее соблазнительные изгибы. Недавно 32-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в обтягивающем платье телесного цвета и вызвала бурные обсуждения откровенного снимка. Однако подчас фолловеры не понимают любви Дайнеко к «голым» фотосессиям. Однажды певицу осудили за «горячее» фото топлес.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Дайнеко призналась, что у нее началось скрытое ожирение.

Читайте также

+22° Днём +20°
Ночью +12°
63.12
-0.01 70.32
-0.32
Гороскоп на 24 июля: Козероги, хватайте удачу за хвост!

Последние новости

16:09
Украинский омбудсмен заявила о договоренности с РФ о возвращении моряков
16:08
Виктория Дайнеко показала фанатам снимок, не вошедший в журнал
16:04
Именины VS День Ангела: В чем разница? И как отмечать?
15:59
В Москве задержан администратор Ваганьковского кладбища по подозрению в изготовлении бомбы
15:46
Тарантино приедет в Москву на премьеру своего нового фильма
15:26
ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных еще до конфликта в Донбассе — фото

Сейчас читают

«Анорексия уже»: фанаты обсуждают снимок экс-возлюбленной Тимати в Сочи
«Готова мириться»: молодая жена Резо Гигинеишвили поделилась взглядами на успешный брак
Аглая Тарасова снимается в сериале для взрослых «Порно» Тины Канделаки

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги