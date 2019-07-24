Виктория Дайнеко показала фанатам снимок, не вошедший в журнал

Виктория Дайнеко не перестает радовать подписчиков соблазнительными снимками. Певица опубликовала в Instagram фотографию в черном сплошном купальнике. Поп-исполнительница позирует на лестнице яхты, якобы спускаясь по ступеням в воду.
«То, что не вошло в журнал. Спасибо за фотки!» — подписала публикацию звезда.
Поклонники в очередной раз поразились потрясающей фигуре знаменитости и отметили профессионализм фотографа.
«Очень красивый кадр. Побольше бы таких интересных снимков!»
«Шикарная!»
«Очень красиво!»
«Милая, ты супер. Шикарный вид, красавица, так держать», — написали подписчики.
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Виктория Дайнеко обожает радовать фанатов фотографиями, демонстрирующими ее соблазнительные изгибы. Недавно 32-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в обтягивающем платье телесного цвета и вызвала бурные обсуждения откровенного снимка. Однако подчас фолловеры не понимают любви Дайнеко к «голым» фотосессиям. Однажды певицу осудили за «горячее» фото топлес.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Дайнеко призналась, что у нее началось скрытое ожирение.