Виктория Дайнеко показала фанатам снимок, не вошедший в журнал

Виктория Дайнеко не перестает радовать подписчиков соблазнительными снимками. Певица опубликовала в Instagram фотографию в черном сплошном купальнике. Поп-исполнительница позирует на лестнице яхты, якобы спускаясь по ступеням в воду.

«То, что не вошло в журнал. Спасибо за фотки!» — подписала публикацию звезда.

Instagram @victoriadaineko