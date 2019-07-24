Легендарная певица, актриса и танцовщица — Дженнифер Лопес — празднует сегодня юбилей. Артистке исполнилось 50 лет. Одной из первых ее поздравила давняя подруга Наоми Кэмпбелл. Супермодель разместила в Instagram архивные снимки, на которых звезды весело проводят время.

«С 50-летием, дорогая Ло, моя красоточка! Желаю тебе всех благ на этой Земле! Ты самая добрая, самая трудолюбивая женщина на свете, удивительная мать, дочь и жена. Твое сострадание к людям — безгранично! Вдохновляй, всех, кто знает тебя! И оставайся такой же озорной девчонкой всегда! Пусть Вселенная даст тебе то, что ты действительно заслуживаешь! Я так тебя люблю!» — подписала пост Наоми.

Instagram @naomi