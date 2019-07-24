Наоми Кэмпбелл трогательно поздравила Дженнифер Лопес с 50-летием — фото

, 19:59 145

Модель разместила архивные снимки подруги и подписала их сентиментальными словами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com / © face to face

Легендарная певица, актриса и танцовщица — Дженнифер Лопес — празднует сегодня юбилей. Артистке исполнилось 50 лет. Одной из первых ее поздравила давняя подруга Наоми Кэмпбелл. Супермодель разместила в Instagram архивные снимки, на которых звезды весело проводят время.

«С 50-летием, дорогая Ло, моя красоточка! Желаю тебе всех благ на этой Земле! Ты самая добрая, самая трудолюбивая женщина на свете, удивительная мать, дочь и жена. Твое сострадание к людям — безгранично! Вдохновляй, всех, кто знает тебя! И оставайся такой же озорной девчонкой всегда! Пусть Вселенная даст тебе то, что ты действительно заслуживаешь! Я так тебя люблю!» — подписала пост Наоми.

Instagram @naomi

Дженнифер Лопес поистине легендарная личность. Не один десяток раз она била всевозможные рекорды и попадала в самые влиятельные рейтинги. Например, после выпуска второго музыкального альбома «J.Lo» и премьеры кинокартины «Свадебный переполох» в 2001 году звезда стала первой в истории певицей и актрисой, чьи альбом и фильм одновременно заняли первые места в чартах.

Поклонники по фото сосватали Алену Апину ее старинному другу

Недавно российские поклонники знаменитости обнаружили ее невероятное сходство с уральской девушкой. «Двойник» Джей Ло из России живет в Челябинске.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лопес поставила жесткий ультиматум жениху.

Читайте также

+18° Днём +20°
Ночью +12°
63.12
-0.01 70.32
-0.32
Цербер или Гарпия? Темную сторону личности можно узнать по гороскопу древних эллинов

Последние новости

20:57
Рианна «чуть не выронила телефон», увидев свою маленькую «копию» — фото
20:45
В Петербурге стартовала II Международная экономическая олимпиада
20:30
«Повышенная симпатичность»: В сети обсуждают внуков Веры Глаголевой — фото
20:17
Скончался легендарный Рутгер Хауэр
20:09
Цербер или Гарпия? Темную сторону личности можно узнать по гороскопу древних эллинов
20:06
В Финляндии тестируют пассажирский автобус-беспилотник — видео

Сейчас читают

«Хозяюшка!»: Самбурская выложила фото в домашнем халате, бигуди и с банкой лечо
Поклонники по фото сосватали Алену Апину ее старинному другу
Лобанов из «Интернов» удивил фанатов изменениями во внешности — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги