«Хочу уделить время личной жизни»: Макс Барских сообщил о завершении карьеры

, 19:45 Фото 207

Певец готовится к заключительному гастрольному туру.

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Фото, видео : Instagram @max_barskih

Певец и композитор Макс Барских к расстройству своих многочисленных поклонниц рассказал о планах завершить карьеру. По его словам, в настоящее время он готовится к последнему гастрольному туру, пишет Дни.ру.

В планах 29-летнего популярного исполнителя — выступить с концертами в Австралии, Дании, Канаде, США, Чехии и других странах.

«Мне хочется уделить немножко времени своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя на 100% людям, и возвращаюсь одиноким домой, и засыпаю один», — объяснил музыкант свое нелегкое решение.

Также Барских ранее жаловался подписчикам в Instagram, что из-за бешеного гастрольного графика никак не может бросить курить, так как эта вредная привычка помогает ему расслабиться.

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Тем не менее уроженец Украины в ходе заключительного турне сможет вновь убедиться в любви фанатов. Выступая в одном из столичных клубов Барских испытал на себе «железную хватку» российской поклонницы — девушка пробралась на сцену и повисла на шее кумира. 5-tv.ru публиковал видео этого инцидента.

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