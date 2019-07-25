Видео: участницы «Дома-2» устроили пляски в полотенцах после душа

Участницы шоу «Дом-2» Мария Кохно, Лиза Вдовина и Анна Сосницкая предстали перед поклонниками в одних полотенцах.

Видео из кипрского отеля опубликовано на странице Кохно в Instagram. На записи девушки развлекаются перед камерой во время подготовки к вечеринке в ночном клубе по случаю дня рождения Вдовиной.

«А вот как мы собираемся в клуб отмечать день рождения моей любимой @lizavdovina», — гласит подпись автора.

Гороскоп на 25 июля: Близнецы, время для шалостей!

Сначала звезды телестройки кокетливо танцуют на камеру, а потом предстают в праздничных нарядах.

«Девочки мои, вы лучшие, зарядили позитивом», — гласит один из комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фотосессии другой участницы «Дома-2» Леры Фрост в сексапильном белье.