Видео: участницы «Дома-2» устроили пляски в полотенцах после душа

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Мария Кохно поделилась кадрами из кипрского отеля, где девушки «наводили красоту» перед походом в ночной клуб.

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Фото, видео : Instagram @marynova888

Участницы шоу «Дом-2» Мария Кохно, Лиза Вдовина и Анна Сосницкая предстали перед поклонниками в одних полотенцах.

Видео из кипрского отеля опубликовано на странице Кохно в Instagram. На записи девушки развлекаются перед камерой во время подготовки к вечеринке в ночном клубе по случаю дня рождения Вдовиной.

«А вот как мы собираемся в клуб отмечать день рождения моей любимой @lizavdovina», — гласит подпись автора.

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Сначала звезды телестройки кокетливо танцуют на камеру, а потом предстают в праздничных нарядах.

«Девочки мои, вы лучшие, зарядили позитивом», — гласит один из комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фотосессии другой участницы «Дома-2» Леры Фрост в сексапильном белье.

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