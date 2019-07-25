Пять человек погибли в жуткой аварии в Челябинской области

Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух легковых автомобилей в Челябинской области. ДТП произошло на трассе в Аргаяшском районе 24 июля в 22.00 вечера по московскому времени.

Как стало известно 5-tv.ru, еще один человек пострадал, его госпитализировали в ближайшую больницу.

По предварительной информации, причиной трагической аварии стало несоблюдение ПДД.

На месте происшествия работают экстренные службы Челябинской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что воспитанник ФК «Локомотив» с отцом-тренером попали в страшное ДТП. Четверо членов семьи, а также их знакомый оказались в реанимации с многочисленными травмами.