Улицы Сочи превратились в реки после сильнейшего ливня — видео

, 12:40 Эфирная новость 90

За сутки в черноморском городе-курорте выпала месячная норма осадков. Из-за сильных дождей введен режим чрезвычайной ситуации в Амурской области.

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Фото, видео : 5-tv.ru

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Погода 3911

В Амурской области из-за сильных дождей введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне затопления уже более 400 домов. Сразу в нескольких поселках началась эвакуация населения. Полностью без транспортного сообщения остались семь населенных пунктов. В зону влияния циклона попал и Хабаровский край. В краевой столице затоплены десятки улиц.

Ураган бушует и на юге России. В Сочи небывалые для июля грозы и ливни. Меньше чем за сутки на город-курорт выпала месячная норма осадков. Улицы превратились в реки, которые пытаются штурмовать автомобилисты. По прогнозам синоптиков, непогода на черноморском побережье продлится до конца недели.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что россиян предупредили о снеге, который может выпасть в ближайшие выходные на побережье Белого моря.

Тема:
Погода 3911
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