Зима близко: россиян предупредили о снеге в выходные

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Столбики термометра опустятся как на побережье Белого моря, так и на курортах Черного.

Фото : ТАСС/Bernd von Jutrczenka

Тема:
Погода 3908

Синоптики предупреждают о надвигающемся на европейскую часть России похолодании. Арктический воздух оттеснит июльскую жару к западным границам страны. И если в Краснодарском крае просто спадет зной, то на побережье Белого моря уже в ближайшие выходные может пойти снег, пишет «Российская газета».

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Температура воздуха на территории от Белого моря до Урала будет ниже нормы на 8-10 градусов. Такая холодная погода с дождями, по мнению специалистов, с большой вероятностью продержится несколько дней. Вполне вероятно, что в некоторых областях в эти дни обновится исторический минимум температур.

В московском регионе в воскресенье воздух еще прогреется до 18-23 градусов, но уже в понедельник столбики термометров опустятся местами до 13 градусов, а ночью до восьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ураганах, которые в начале недели пронеслись над Краснодаром, Екатеринбургом, Улан-Удэ и Югрой.

Тема:
Погода 3908
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