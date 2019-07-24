Зима близко: россиян предупредили о снеге в выходные

Синоптики предупреждают о надвигающемся на европейскую часть России похолодании. Арктический воздух оттеснит июльскую жару к западным границам страны. И если в Краснодарском крае просто спадет зной, то на побережье Белого моря уже в ближайшие выходные может пойти снег, пишет «Российская газета».

Собчак показала мокрую пятую точку Шнурову, он ей молниеносно ответил

Температура воздуха на территории от Белого моря до Урала будет ниже нормы на 8-10 градусов. Такая холодная погода с дождями, по мнению специалистов, с большой вероятностью продержится несколько дней. Вполне вероятно, что в некоторых областях в эти дни обновится исторический минимум температур.

В московском регионе в воскресенье воздух еще прогреется до 18-23 градусов, но уже в понедельник столбики термометров опустятся местами до 13 градусов, а ночью до восьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ураганах, которые в начале недели пронеслись над Краснодаром, Екатеринбургом, Улан-Удэ и Югрой.