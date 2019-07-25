Мельникова рассказала, почему не публикует фотографии с мужем

, 14:59 Фото 22

Новый снимок актрисы в Instagram вызвал у подписчиков звезды ряд вопросов, на часть из которых знаменитость все-таки ответила.

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Фото, видео : Instagram @melnikovadsh

Российская актриса Дарья Мельникова, прославившаяся после съемок в сериале «Папины дочки», опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото. На снимке звезда позирует в купальнике на борту морского судна, а за ней открывается прекрасный вид на морскую гладь и природу,

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Хотя на фотографии хорошо проработаны и задний, и передний план, поклонники, прежде всего, обратили внимание на саму артистку и, в частности, на ее безупречную фигуру. Судя по всему, кадр был сделан снизу, поэтому ноги российской знаменитости получились длинными и привлекательными. Некоторые пользователи даже предположили, что в роли фотографа выступал сын Мельниковой.

«Фотограф не сынок? Фото снизу».

«Он-он, я уже даже не пишу», — поделились догадками фолловеры.

Instagram @melnikovadsh

Впрочем, любопытство фанатов в этом отношении артистка не утолила. Зато на другой вопрос ответила. Одна из подписчиц поинтересовалась, почему звезда не выкладывает фотографии с мужем — Артуром Смольяниновым, и теледива не стала скрывать «правду».

«Он не такой фотогеничный, как я», — шутливо отметила Дарья.

Ироничный комментарий артистки быстро собрал несколько десятков лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Артур Смольянинов, воспитывающий вместе с женой — актрисой Дарьей Мельниковой — двух сыновей, готов завести еще и «папину дочку».

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