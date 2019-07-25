Ритейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей — видео

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Причиной отказа названы высокие комиссии за эквайринг — 0,2-0,7%.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Российские ритейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей (СБП). Причиной отказа, по данным газеты «Ведомости», названы высокие комиссии за эквайринг (прием к оплате платежных карт в качестве средства оплаты товара, работ, услуг — Прим.ред.). Розничные торговцы склонны считать, что банки за осуществление платежа по QR-коду будут взимать максимальную ставку, при установленных 0,2-0,7%, сообщает RT.

Ритейлеры считают оптимальными расценки 0,3-0,4%. По их утверждению, в противном случае систему быстрых платежей никто не будет использовать.

Ассоциации компаний розничной и интернет-торговли адресовали председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной соответствующее письмо, в котором выразили свое недовольство установленных тарифным коридором.

По словам первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, регулятор выработал компромиссное решение после общения с представителями рынка и планирует изучить данное письмо после его получения.

Банк России в конце февраля запустил СБП, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. В сентябре 2019 года в Системе быстрых платежей планируется запустить оплату товаров по QR-коду в магазинах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне смогут снимать наличные в кассах магазинов по всей стране.

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