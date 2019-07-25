«Уфффф. Красавец»: Бондаренко попытался философствовать, но поклонницы твердят о своем

Станислав Бондаренко решил пофилософствовать в своем аккаунте в Instagram, опубликовав цитату из романа «Человеческий панк» английского писателя Джона Кинга.

«Если не умеешь загнать воспоминания в дальний угол мозга и начинаешь беспокоиться — башня поедет неотвратимо. Сделай пофигизм своей жизненной философией и радуйся жизни», — написал актер.

Этот пост сопровождает свежее фото, на котором Бондаренко стоит на крыше здания в джинсах и распахнутой рубашке. Не удивительно, что многие поклонницы интеллектуальный посыл артиста проигнорировали, сосредоточив свое внимание на снимке.

«Уфффф. Красавец!»

«Вау! Это что за красавчик!»

«О боже, какой мужчина!»

«Ну как можно быть таким классным?!» — восхищаются фанатки.

Instagram @st_bond

Некоторые, впрочем, все-таки решили поддержать беседу.

«Нереальное фото и правильная философия»;

«Неправильная философия. Жить без воспоминаний не получится. Ведь это этапы, куски жизни. Это сугубо личное мнение. Жить пофигизмом не получается»;

«Нужно относиться ко всему проще, главное — не перепутать пофигизм с равнодушием и безразличием», — считают комментаторы.

А кое-кого цитата обеспокоила.

«Неужели у Стаса какие-то сожаления из прошлой личной жизни, раз говорит о воспоминаниях? Тогда хреново, с этим сложно бороться…», — написала одна из подписчиц.

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