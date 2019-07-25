В Петербурге и Ленинградской области с 1 октября введут режим электронных виз

Стал известен список стран, граждане которых смогут по упрощенной схеме приезжать в Петербург и Ленинградскую область. Режим электронных виз начинает действовать в регионе с 1 октября.

Таким образом, Северная столица станет третьей в стране площадкой, где действует подобный эксперимент. Владивосток и Калининград уже ощутили плюсы.

Как это будет в Петербурге? Подробности в видеосюжете Елены Норкунайте.