В Петербурге и Ленинградской области с 1 октября введут режим электронных виз

, 20:10 Эфирная новость 52

Северная столица станет третьей — после Владивостока и Калининграда — площадкой в России, где действует подобный эксперимент.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Стал известен список стран, граждане которых смогут по упрощенной схеме приезжать в Петербург и Ленинградскую область. Режим электронных виз начинает действовать в регионе с 1 октября.

Таким образом, Северная столица станет третьей в стране площадкой, где действует подобный эксперимент. Владивосток и Калининград уже ощутили плюсы.

Как это будет в Петербурге? Подробности в видеосюжете Елены Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия и Белоруссия обсудят создание единого визового пространства. До конца года страны могут подписать и ратифицировать соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран.

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