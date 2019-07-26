Фото: Анна Седокова в образе женщины-вамп удивила поклонников

Экс-солистка группы «ВИА Гра» и мать троих детей Анна Седокова поразила фанатов новым откровенным фото. Буквально недавно певица взбудоражила поклонников снимком в бикини, а теперь предстала в образе женщины-вамп.
Седокова поделилась фотографией в Instagram, на которой она запечатлена в бюстгальтере и накинутой сверху кожаной куртке, с макияжем smokey eyes и темными губами.
«Да или нет? Сверху или снизу? Жестко или нежно? Отвечай», — подписала снимок артистка.
Однако фолловеры не оценили жгучий образ Седоковой:
«Не ваш образ»;
«Мать, не твое это»;
«Не узнала»;
«Не узнала сразу», — написали юзеры.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона в месяц.