Фото: Анна Седокова в образе женщины-вамп удивила поклонников

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Певица поделилась новым снимком в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» и мать троих детей Анна Седокова поразила фанатов новым откровенным фото. Буквально недавно певица взбудоражила поклонников снимком в бикини, а теперь предстала в образе женщины-вамп.

Седокова поделилась фотографией в Instagram, на которой она запечатлена в бюстгальтере и накинутой сверху кожаной куртке, с макияжем smokey eyes и темными губами.

«Да или нет? Сверху или снизу? Жестко или нежно? Отвечай», — подписала снимок артистка.

Instagram @annasedokova

Однако фолловеры не оценили жгучий образ Седоковой:

«Не ваш образ»;

«Мать, не твое это»;

«Не узнала»;

«Не узнала сразу», — написали юзеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона в месяц.

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