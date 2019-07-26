Фото: Анна Седокова в образе женщины-вамп удивила поклонников

Экс-солистка группы «ВИА Гра» и мать троих детей Анна Седокова поразила фанатов новым откровенным фото. Буквально недавно певица взбудоражила поклонников снимком в бикини, а теперь предстала в образе женщины-вамп.

Седокова поделилась фотографией в Instagram, на которой она запечатлена в бюстгальтере и накинутой сверху кожаной куртке, с макияжем smokey eyes и темными губами.

«Да или нет? Сверху или снизу? Жестко или нежно? Отвечай», — подписала снимок артистка.

Instagram @annasedokova