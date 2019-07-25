Анна Седокова пожаловалась на трудности материнства и показала грудь

Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками откровенной фотографией с пляжа. Экс-солистка группы «ВИА Гра» демонстрирует шикарную грудь в купальнике.
«Иногда построить прибыльную бизнес-империю легче, чем собрать трех детей на рынок», — написала артистка.
Однако как связано фото прелестей певицы с подписью, никто из фолловеров так и не понял. Зато фанаты оценили сексуальную красотку и оставили ей множество комплиментов:
«Ты просто ракета»;
«Ох! Обжигает🔥 Будоражит»;
«Горячая штучка🔥🔥🔥».
Однако некоторые юзеры в очередной раз обвинили Седокову в злоупотреблении «уколами красоты»:
«Уже лицо ужасно перекачано, не комильфо»:
«Что с ней стало?»
«Тот момент, когда мало что осталось натурального», — написали юзеры.
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