Лолита встретила свою первую любовь спустя 39 лет на шоу Ивлеевой

Певица Лолита Милявская стала гостем очередного выпуска шоу Насти Ивлеевой. В ходе беседы 55-летняя знаменитость рассказала ведущей о своей личной и семейной жизни. В определенный момент в студии появился человек в балахоне, которого Лолита Милявская должна была опознать по наводящим вопросам.

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Артистка вспомнила, что в юности, примерно лет в 16 она была дико влюблена в популярного солиста ансамбля «Аракс» Анатолия Алешина. Мужчине на тот момент было 32 года и о чувствах Лолиты знали все окружающие.

После очередного ответа певицы Анатолий Алешин повернулся к ней, а Лолита, бросив нецензурную фразу от неожиданности, кинулась его обнимать.

« Ты на выданье. А я мужчина старше тебя. Женатый », — напомнил Анатолий Алешин.

Говоря о юношеских чувствах, Милявская подчеркнула, что это была большая любовь, «не омраченная сексом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева пригласила Элджея на шоу и призналась Лолите, что боится его потерять.