Лолита встретила свою первую любовь спустя 39 лет на шоу Ивлеевой

, 8:48 Видео 307

Неожиданный сюрприз певице устроила возлюбленная Элджея.

Фото : ТАСС/Бобылев Сергей

Певица Лолита Милявская стала гостем очередного выпуска шоу Насти Ивлеевой. В ходе беседы 55-летняя знаменитость рассказала ведущей о своей личной и семейной жизни. В определенный момент в студии появился человек в балахоне, которого Лолита Милявская должна была опознать по наводящим вопросам.

Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Артистка вспомнила, что в юности, примерно лет в 16 она была дико влюблена в популярного солиста ансамбля «Аракс» Анатолия Алешина. Мужчине на тот момент было 32 года и о чувствах Лолиты знали все окружающие.

После очередного ответа певицы Анатолий Алешин повернулся к ней, а Лолита, бросив нецензурную фразу от неожиданности, кинулась его обнимать.

«Ты на выданье. А я мужчина старше тебя. Женатый», — напомнил Анатолий Алешин.

Говоря о юношеских чувствах, Милявская подчеркнула, что это была большая любовь, «не омраченная сексом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева пригласила Элджея на шоу и призналась Лолите, что боится его потерять.

Читайте также

+20° Днём +28°
Ночью +16°
63.16
0.04 70.29
-0.03
Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Последние новости

9:24
Народные приметы 26 июля: почему в день Архангела Гавриила следят за погодой
9:15
Хайди Клум озаботилась своей внешностью после свадьбы с молодым Каулитцем
8:56
Видео: медвежат, играющих в футбол, сняли очевидцы на Камчатке
8:48
Лолита встретила свою первую любовь спустя 39 лет на шоу Ивлеевой
8:42
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко — видео
8:30
«Брак — фуфло»: почему Алена Свиридова больше не торопится в ЗАГС

Сейчас читают

Варнава исполнила коронный танец Бузовой под «Мало половин»
Михаил Ширвиндт после подтверждения о разводе улетел в Армению
«Не первой свежести»: Шнуров оценил полунагую пятую точку Собчак

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги