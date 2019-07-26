Верните на родину: россиянка попросила Путина спасти ее от агрессивного мужа-иностранца

Гражданка России Екатерина Малышева, несколько лет проживающая в итальянской провинции Калабрия, записала обращение в адрес президента России Владимира Путина. Женщина рассказала, что перед этим просила помощи в генконсульстве РФ и обращалась к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, однако не получила никакой поддержки. Теперь она надеется на содействие российского политического лидера.
В своем обращении Малышева пожаловалась на рукоприкладство своего супруга. Она призналась, что давно хочет вернуться на родину со своими детьми, однако вынуждена оставаться за границей и терпеть издевательства мужа, чтобы ее не лишили родительских прав.
Дело в том, что в 2011 году Россия присоединилась к Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, согласно которой любой ребенок, неправомерно вывезенный из страны постоянного проживания или удерживаемый вне ее, должен вернуться домой. Вывезти детей в другое государство можно только с согласия обоих родителей, в противном случае один из них за нарушение закона может быть лишен родительских прав.
Для детей Екатерины страна проживания — Италия, поэтому женщина не может с ними навсегда уехать в Россию без согласия супруга. А он, в свою очередь, помнит об этом, постоянно напоминает жене, что она осталась в Калабрии совершенно без прав и часто поднимает на нее руку.
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Через некоторое время после свадьбы россиянка выяснила, что ее муж страдает психическим расстройством и, вероятно, поэтому себя так агрессивно ведет, однако было уже поздно. Сейчас женщина находится в постоянном страхе. Она убеждена, что обеспечить спокойствие ей поможет только возвращение в РФ.
Ране 5-tv.ru сообщал, что в России может появиться «черный» список приемных родителей.