Верните на родину: россиянка попросила Путина спасти ее от агрессивного мужа-иностранца

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Женщина записала обращение президенту РФ, в котором рассказала, что, выйдя замуж за итальянца, оказалась в бесправном положении и теперь вынуждена терпеть издевательства, чтобы не потерять детей.

Фото : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Гражданка России Екатерина Малышева, несколько лет проживающая в итальянской провинции Калабрия, записала обращение в адрес президента России Владимира Путина. Женщина рассказала, что перед этим просила помощи в генконсульстве РФ и обращалась к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, однако не получила никакой поддержки. Теперь она надеется на содействие российского политического лидера.

В своем обращении Малышева пожаловалась на рукоприкладство своего супруга. Она призналась, что давно хочет вернуться на родину со своими детьми, однако вынуждена оставаться за границей и терпеть издевательства мужа, чтобы ее не лишили родительских прав.

Дело в том, что в 2011 году Россия присоединилась к Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, согласно которой любой ребенок, неправомерно вывезенный из страны постоянного проживания или удерживаемый вне ее, должен вернуться домой. Вывезти детей в другое государство можно только с согласия обоих родителей, в противном случае один из них за нарушение закона может быть лишен родительских прав.

Для детей Екатерины страна проживания — Италия, поэтому женщина не может с ними навсегда уехать в Россию без согласия супруга. А он, в свою очередь, помнит об этом, постоянно напоминает жене, что она осталась в Калабрии совершенно без прав и часто поднимает на нее руку.

«Малейшие просьбы включить хотя бы на пару часов отопление превращались в оскорбления, в таскание за волосы. Если я пыталась обратиться за помощью, закрывались двери, отбирался телефон. Говорил, попробуй только куда-то обратиться, ты здесь иностранка, ты здесь никто», — цитируют News.ru Малышеву.

Через некоторое время после свадьбы россиянка выяснила, что ее муж страдает психическим расстройством и, вероятно, поэтому себя так агрессивно ведет, однако было уже поздно. Сейчас женщина находится в постоянном страхе. Она убеждена, что обеспечить спокойствие ей поможет только возвращение в РФ.

Ране 5-tv.ru сообщал, что в России может появиться «черный» список приемных родителей.

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