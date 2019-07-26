Гонщик растет: Галкин показал первый крупный заезд Гарри на велосипеде

, 16:19 Видео 146

Телеведущий поделился новым достижением сына в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Российский артист Максим Галкин постоянно рассказывает подписчикам в Instagram о достижениях своих детей. В этот раз телеведущий поделился в сторис успехами Гарика. Пятилетний мальчик в шлеме мчит на велосипеде по песчаному пляжу Юрмалы.

«Вот у нас первый крупный выезд велосипедиста Гарри Галкина. Смотри вперед, молодец!» — приободряет сына отец.

Стоит отметить, что юморист поддерживает любые начинания своих детей и с удовольствием принимает участие в их играх.

К сожалению, поклонники семьи Галкина и Пугачевой в этот раз не смогли поделиться своими впечатлениями от велосипедиста Гарри. Однако можно предположить, что они бы остались в восторге от начинающего гонщика.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото маленькой Лизы Галкиной появилось в сети. Сейчас дочери звездных родителей уже пять лет, но на снимке ей лишь около трех годиков.

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