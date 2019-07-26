Во Владивосток прибыли иностранные корабли для участия в параде на День ВМФ

Во Владивосток, для участия в параде в честь Дня ВМФ сегодня прибыл вертолетоносец военно-морских сил Филиппин. На берегу иностранных моряков встречали представители командования Тихоокеанского флота, администрации города.

А накануне жители Владивостока встречали военных моряков из Вьетнама. Это первый визит корабля ВМФ юго-восточной республики в нашу страну. В воскресенье после парада все иностранные моряки примут участие в праздничном концерте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о прибытии в Санкт-Петербург китайского ракетного эсминца «Сиань». 28 июля корабль примет участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Северной столице.