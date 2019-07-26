Во Владивосток прибыли иностранные корабли для участия в параде на День ВМФ

, 10:53 Эфирная новость 136

28 июля после парада все иностранные моряки примут участие в праздничном концерте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Виталий Аньков

Тема:
День ВМФ 71

Во Владивосток, для участия в параде в честь Дня ВМФ сегодня прибыл вертолетоносец военно-морских сил Филиппин. На берегу иностранных моряков встречали представители командования Тихоокеанского флота, администрации города.

А накануне жители Владивостока встречали военных моряков из Вьетнама. Это первый визит корабля ВМФ юго-восточной республики в нашу страну. В воскресенье после парада все иностранные моряки примут участие в праздничном концерте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о прибытии в Санкт-Петербург китайского ракетного эсминца «Сиань». 28 июля корабль примет участие в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Северной столице. 

Тема:
День ВМФ 71
25 июл
В День ВМФ в Петербурге разведут пять мостов
25 июл
Грандиозный размах: В Петербурге прошла генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ
25 июл
Путин пригласил пять семей из Иркутской области на парад в честь Дня ВМФ в Петербурге
25 июл
В Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ
25 июл
В Петербурге пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада
24 июл
В Петербурге торжественно встретили китайский ракетный эсминец «Сиань» — видео
23 июл
В Кронштадте встретили корабельный отряд Северного флота — видео
23 июл
В параде ВМФ в Петербурге примут участие иностранные корабли
22 июл
На сайте Минобороны создали интерактивный раздел ко Дню ВМФ
21 июл
Как прошла первая сводная репетиция парада ко Дню ВМФ — репортаж

Читайте также

+25° Днём +28°
Ночью +16°
63.16
0.04 70.29
-0.03
Гороскоп на 26 июля: Тельцы, счастье не за горами

Последние новости

12:21
Моряки задержанного СБУ танкера не намерены являться на допросы следователей Незалежной
12:04
«Показалось»: Галкин выложил фото с Пугачевой из Юрмалы
11:49
Подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге воровал у бомжей
11:37
Теннисистке Светлане Кузнецовой отказали в американской визе
11:21
«Всегда ношу нож с собой»: Видео допроса подозреваемого в убийстве в Раменском
11:04
Михаил Боярский признался, что не всегда понимает дочь Елизавету

Сейчас читают

Михаил Ширвиндт после подтверждения о разводе улетел в Армению
«Самый родной человечек»: фото маленькой Лизы Галкиной появилось в сети
45-летняя Василиса Володина впечатлила подписчиков фигурой в купальнике

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги