Психолог объяснила популярность явления #яжемать

, 18:22 17

По мнению специалиста, само по себе наличие ребенка у женщины в последнее время стало предметом критики и насмешек из-за эгоистичных тенденций.

Фото : www.globallookpress.com / © Katja Kreder

Доцент кафедры психологии личности Санкт-Петербургского Государственного университета Наталья Искра в беседе с «Ридус» объяснила популярность явления #яжемать. По мнению специалиста, критика всех матерей без исключения, а не только тех, которые считают, что им все должны и обязаны только из-за наличия ребенка, связана в первую очередь с культурой страны.

«В коллективистских культурах дети воспринимаются как общие, в индивидуалистических — как ответственность родителей. А Россия в некотором смысле не определившаяся. В досоветском периоде дети были общими, в советский период дети были общегосударственными, а сейчас мы в переходном периоде», — сказала Наталья Искра.

Психолог считает, что еще одной причиной негативного отношения к матерям может являться изменение отношения к детям в целом и наличием разных взглядов на их воспитание.

«Многие матери могут брать за основу какую-то идею и трактовать ее очень вольно. Например, уважение личности ребенка на практике часто обозначает отсутствие всякого воспитания и позволение ребенку нарушать как границы самих родителей, так и чужих людей. Ребенок, который сегодня бьет маму по лицу в возрасте полутора лет, не получая на это адекватной обратной связи в виде запрета и непозволения это делать, потому что #этожеребенок, гарантированно будет нарушать границы других детей и взрослых людей позже», — отметила специалист.

Наталья Искра добавила, что в нынешнем общество преобладают эгоистичные и индивидуалистические тенденции. С одной стороны, люди хотят сберечь собственный покой, а с другой — дети сегодня абсолютно не научены уважать чужие границы.

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«Современные дети сегодня часто очень „безграничные“ — они не учатся уважать границы других людей, и часть критики связана именно с этим. И хорошо бы, чтобы она была конструктивной, позволяющей ребенку осознавать границы другого и соблюдать их», — заключила Наталья Искра.

Специалист также отметила, что критика детей и матерей приводит к антипропаганде материнства и становится косвенной причиной роста приверженцев идей childfree и childhate. 

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