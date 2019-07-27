Дмитрий Маликов приоткрыл своим подписчикам, как он сам выразился, «кухню» создания музыкальных произведений. Несколько дней назад на своей странице в Instagram он объявил конкурс — попросил поклонников присылать тексты на уже готовую мелодию.

«Есть ли у моих подписчиков или их друзей поэтический дар? Давайте проверим! Поупражняйтесь в сложении стихов! Может, песенка получится. Тогда запишем! Тема свободная. <> Авторское вознаграждение с меня!», — написал артист под роликом, на котором наиграл мелодию на рояле.

Instagram @dmitriy_malikov

И вот, буквально за три дня песня родилась. В пятницу, 26 июля, Маликов опубликовал результат совместного творчества. Автором понравившегося певцу и композитору текста оказалась девушка из Кемеровской области.

« Я выбрал не то чтобы самое лучшее, просто это подошло мне по настроению и энергетике. Остальные тоже классные, может вернусь к ним! Я просто хотел показать вам, как рождаются произведения, как заряжается поэт от композитора и исполнитель от поэта. Чуть приоткрыть кухню, так сказать» , — объяснил Маликов и поблагодарил всех, кто прислал ему стихи, которых оказалось множество.

Подписчикам новое произведение понравилось и в комментариях они не поскупились на комплименты.

«Как же это чудесно. До мурашек».

«Как нежно и проникновенно!»

«Дмитрий, это будет хит!»

«Такие песни может писать и исполнять только очень хороший человек!», — пишут фанаты.

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А у кого-то творческая мысль уже понеслась дальше, и они предлагают певцу продолжить сотрудничество с поклонниками.

«Красивая песня получилась. Вместо клипа идеально подходит короткометражный мультфильм. Пусть подписчики поделятся своими идеями, объедините и, думаю, будет чудесный результат», — написал один из пользователей, чью идею активно поддержали и другие.

«Да, можно продолжить обмен творческими энергиями», — согласился Дмитрий Маликов.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Дмитрий Маликов поделился со своими подписчиками, как воспитывает годовалого сына Марка.