Дмитрий Маликов приоткрыл своим подписчикам, как он сам выразился, «кухню» создания музыкальных произведений. Несколько дней назад на своей странице в Instagram он объявил конкурс — попросил поклонников присылать тексты на уже готовую мелодию.
«Есть ли у моих подписчиков или их друзей поэтический дар? Давайте проверим! Поупражняйтесь в сложении стихов! Может, песенка получится. Тогда запишем! Тема свободная. <> Авторское вознаграждение с меня!», — написал артист под роликом, на котором наиграл мелодию на рояле.
И вот, буквально за три дня песня родилась. В пятницу, 26 июля, Маликов опубликовал результат совместного творчества. Автором понравившегося певцу и композитору текста оказалась девушка из Кемеровской области.
«
Подписчикам новое произведение понравилось и в комментариях они не поскупились на комплименты.
«Как же это чудесно. До мурашек».
«Как нежно и проникновенно!»
«Дмитрий, это будет хит!»
«Такие песни может писать и исполнять только очень хороший человек!», — пишут фанаты.
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А у кого-то творческая мысль уже понеслась дальше, и они предлагают певцу продолжить сотрудничество с поклонниками.
«Красивая песня получилась. Вместо клипа идеально подходит короткометражный мультфильм. Пусть подписчики поделятся своими идеями, объедините и, думаю, будет чудесный результат», — написал один из пользователей, чью идею активно поддержали и другие.
«Да, можно продолжить обмен творческими энергиями», — согласился Дмитрий Маликов.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Дмитрий Маликов поделился со своими подписчиками, как воспитывает годовалого сына Марка.