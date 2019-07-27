«Шикарна!»: Алина Загитова показала прозрачное платье для новой программы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в ледовом шоу в Японии. Там она показала новый образ для предстоящего сезона. Российская фигуристка появилась в элегантном прозрачном платье. Фотографию титулованная спортсменка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники пришли в восторг от костюма спортсменки и оставили ей множество комплиментов в комментариях:

«Шикарный костюм подчеркивает вашу красоту и изящество»;

«Великолепно😍, даже фотография наполнена энергией и эмоциями. А костюм какой сногсшибательный»;

«Алина, не меняйте костюм, пожалуйста»;

«Обворожительна, шикарна, просто нет слов!» — написали фолловеры.

«Ткани страдают»: Кирилл «Руки-базуки» Терешин может потерять конечности

В новом сезоне в короткой программе Алина Загитова выступит под музыку израильской певицы Ясмин Леви — «Я ухожу». Сама исполнительница песни была обрадована выбором фигуристки и ее тренеров и пожелала Алине удачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алина Загитова присоединилась к BottleCapChallenge.