Телеведущая Яна Кошкина предстала в образе Снежной королевы на фестивале «Жара»

В столице Азербайджана продолжается музыкальный фестиваль «Жара». В Баку съехались звезды российской и зарубежной эстрады. В мероприятии приняла участие актриса и телеведущая Яна Кошкина.
Знаменитость растопила «Жару», представ в образе Снежной королевы. Яна выбрала голубое платье с ледяным оттенком, открывающее шикарную грудь артистки и демонстрирующее ее длинные стройные ноги. Фотографию Кошкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Фанаты пришли в восторг от наряда телеведущей и оставили ей множество комплиментов в комментариях:
«Ух ты😈😈😈, The Snow Queen в Баку»;
«Хоть и фестиваль жара, но Королева снежная!»
«Вообще огонь, прям снежная королева», — написали фолловеры. (Орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим. ред.)
«Мы с ней еще и в политику пойдем»: Катя Самбука увеличила грудь в четвертый раз
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты оценили сверкающее боди Орбакайте на фестивале «Жара».