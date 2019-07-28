Телеведущая Яна Кошкина предстала в образе Снежной королевы на фестивале «Жара»

В столице Азербайджана продолжается музыкальный фестиваль «Жара». В Баку съехались звезды российской и зарубежной эстрады. В мероприятии приняла участие актриса и телеведущая Яна Кошкина.

Знаменитость растопила «Жару», представ в образе Снежной королевы. Яна выбрала голубое платье с ледяным оттенком, открывающее шикарную грудь артистки и демонстрирующее ее длинные стройные ноги. Фотографию Кошкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @yana_koshkina_official