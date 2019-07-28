Телеведущая Яна Кошкина предстала в образе Снежной королевы на фестивале «Жара»

, 13:59 Фото 86

Артистка в Instagram поинтересовалась у своих подписчиков, насколько им понравился ее наряд, и получила массу комментариев.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @yana_koshkina_official

В столице Азербайджана продолжается музыкальный фестиваль «Жара». В Баку съехались звезды российской и зарубежной эстрады. В мероприятии приняла участие актриса и телеведущая Яна Кошкина.

Знаменитость растопила «Жару», представ в образе Снежной королевы. Яна выбрала голубое платье с ледяным оттенком, открывающее шикарную грудь артистки и демонстрирующее ее длинные стройные ноги. Фотографию Кошкина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Instagram @yana_koshkina_official

Фанаты пришли в восторг от наряда телеведущей и оставили ей множество комплиментов в комментариях:

«Ух ты😈😈😈, The Snow Queen в Баку»;

«Хоть и фестиваль жара, но Королева снежная!»

«Вообще огонь, прям снежная королева», — написали фолловеры. (Орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим. ред.)

«Мы с ней еще и в политику пойдем»: Катя Самбука увеличила грудь в четвертый раз

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты оценили сверкающее боди Орбакайте на фестивале «Жара».

Читайте также

+24° Днём +24°
Ночью +14°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака

Последние новости

14:14
Эск-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным в Петербурге
13:59
Телеведущая Яна Кошкина предстала в образе Снежной королевы на фестивале «Жара»
13:48
«Уже нет живота»: Беременная невеста Тимати озадачила фанатов новым фото
13:32
Морские парады по случаю Дня ВМФ прошли во Владивостоке и Севастополе
13:13
Ревновал? Назван подозреваемый в убийстве блогера, найденной голой в чемодане
12:53
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Москве по случаю Дня крещения Руси

Сейчас читают

Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака
«Ноги от ушей»: Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции — фото
«Уже нет живота»: Беременная невеста Тимати озадачила фанатов новым фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги