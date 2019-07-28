Отец для ребенка Успенской? Панайотов прокомментировал слухи о своем донорстве

Не так давно королева шансона Любовь Успенская взбудоражила поклонников новостью о том, что она хочет стать матерью в 65 лет. А позже заявила, что ищет донора для будущего ребенка. Интернет-сообщество стало гадать, кто же станет отцом малыша. Пищу для порождения слухов подкинула сама же Успенская.

На своей странице в Instagram певица «слишком тепло» поздравила Александра Панайотова с днем рождения, из чего подписчики мгновенно сделали вывод о том, что 35-летний певец — идеальная кандидатура на роль отца ребенка Успенской.

На фестивале «Жара» в интервью KP.RU Панайотов прокомментировал эту информацию. Когда до него дошли слухи о возможном донорстве, артист, по его словам, был в шоке.

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Александр посмеялся над тем, что его записали на роль потенциального отца ребенка Любови Успенской и сказал, что этот слух конца июля 2019 года в рейтинге сплетен у него теперь стоит на первом месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Стриженова хочет выносить ребенка для Любови Успенской.