Марина Хлебникова порадовала фанатов свежим видом после обвинений в пристрастии к алкоголю

Звезда девяностых Марина Хлебникова 28 июля поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком. Артистка запечатлена после «удивительного концерта», как она выразилась, в Краснодаре.
Поклонники сразу обратили внимание, что певица заметно похорошела. Совсем недавно Хлебникову обвиняли в том, что она плохо выглядит — очень исхудала и стала похожа на алкоголичку.
Сейчас же, судя по фото, артистка немного поправилась и стала выглядеть заметно лучше, отметили подписчики и оставили на ее странице множество комментариев:
«Марина, шикарно выглядите!»
«Вот явно вы прибавили немного веса, и сразу другая картина! Отлично смотритесь, Марина, так держать!»
«Марина-красавица»;
«Уставшие, но выглядите неплохо, даже я бы сказал отлично!»— написали юзеры.
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