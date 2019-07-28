Марина Хлебникова порадовала фанатов свежим видом после обвинений в пристрастии к алкоголю

Звезда девяностых Марина Хлебникова 28 июля поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком. Артистка запечатлена после «удивительного концерта», как она выразилась, в Краснодаре.

Поклонники сразу обратили внимание, что певица заметно похорошела. Совсем недавно Хлебникову обвиняли в том, что она плохо выглядит — очень исхудала и стала похожа на алкоголичку.

Instagram @marina_hlebnikova_official