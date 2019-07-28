Марина Хлебникова порадовала фанатов свежим видом после обвинений в пристрастии к алкоголю

, 19:57 Фото 223

Звезда девяностых опубликовала снимок после концерта в Краснодаре, где она выглядит похорошевшей, что не приминули отметить подписчики певицы.

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Фото, видео : Instagram @marina_hlebnikova_official

Звезда девяностых Марина Хлебникова 28 июля поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком. Артистка запечатлена после «удивительного концерта», как она выразилась, в Краснодаре.

Поклонники сразу обратили внимание, что певица заметно похорошела. Совсем недавно Хлебникову обвиняли в том, что она плохо выглядит — очень исхудала и стала похожа на алкоголичку.

Instagram @marina_hlebnikova_official

Сейчас же, судя по фото, артистка немного поправилась и стала выглядеть заметно лучше, отметили подписчики и оставили на ее странице множество комментариев:

«Марина, шикарно выглядите!»

«Вот явно вы прибавили немного веса, и сразу другая картина! Отлично смотритесь, Марина, так держать!»

«Марина-красавица»;

«Уставшие, но выглядите неплохо, даже я бы сказал отлично!»— написали юзеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марина Хлебникова рассказала о тяжелой болезни.

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