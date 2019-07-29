День ВМФ торжественно прошел на Дальнем Востоке, в Севастополе и Североморске

, 8:06 Эфирная новость 31

Парад во Владивостоке возглавил флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг».

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Фото, видео : ТАСС / Дмитрий Рогулин, 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ 89

Первыми день ВМФ отметили наканунена Дальнем Востоке. Парад там возглафил флагман Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг». После моряки устроили настоящее военно-морское шоу, в котором приняли участие три десятка кораблей и подводных лодок.

Праздник не омрачила даже пасмурная погода. Не менее масштабно отметили день ВМФ в Севастополе. Мощь кораблей продемонстрировал Черноморский флот. В небе кружили новейшие российские истребители и вертолеты. Они прошли на бреющем полете — на высоте всего 200 метров. Одновременно моряки освобождали заложников с условно захваченного судна, а корабли палили со всех пушек — уничтожая группу диверсантов в отрытом море.

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В бухте Североморска — главной базе Северного флота больше тридцати кораблей и подводных лодок прошли парадным строем. Морские пехотинцы продемонстрировали оперативную высадку с моря и штурм береговых укреплений. День военно-морского флота отметили и те, кто сейчас несет боевое дежурство за рубежом. Так, в сирийском ТартУсе, где расположена наша база ВМФ, состоялся парад кораблей. В небе пролетели фронтовые бомбардировщики, истребители и вертолеты. В завершении праздника на фрегате «Адмирал Григорович» моряков наградили медалями за успешное выполнение задач в Средиземном море.

Ранее 5-t.ru, подробно рассказывал о том, как в Петербурге прошел главный военно-морской парад.

Тема:
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