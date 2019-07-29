Юристы готовят иск к организаторам последнего боя Максима Дадашева

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Эксперты обнаружили как минимум два нарушения в схватке российского боксера с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США.

Фото : ТАСС / Marcel Thomas

Юристы готовят судебный иск к организаторам последнего боя российского боксера Максима Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию бокса России.

«Иск будет подан от имени вдовы Дадашева, федерация будет оказывать помощь и содействие. Мы уже подключили юристов, которые готовят документы», — рассказали агентству в организации.

Для подачи иска есть два фактора: подозрение, что не была проверена подлинность медицинских документов спортсмена, а также подозрение на нарушение правил оказания первой медицинской помощи Дадашеву как на ринге, так и за его пределами.

Боксер умер 24 июля в одной из больниц США. Он был госпитализирован с подозрением на отек мозга после схватки с Матиасом. По информации 5-tv.ru, прощание с Максимом Дадашевым пройдет в пятницу, 2 августа. О месте проведения церемонии будет сообщено позднее.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором тренер уговаривает российского спортсмена прекратить бой.

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