Агент Леонардо Ди Каприо прокомментировал беременность его 22-летней подружки

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Поклонники в замешательстве — неужели 44-летний актер впервые станет отцом?

Фото : www.globallookpress.com © Javier Rojas/Pi

Камила Морроне — нынешняя возлюбленная голливудской звезды Леонардо Ди Каприо возможно беременна. По крайней мере так считает общественность, пишет издание Latin Times.

В сети предположили, что девушка Ди Каприо носит его ребенка, из-за ее фотографий в безразмерных нарядах. К тому же, фанаты актера уверяют — 22-летняя Камила постоянно поддерживает животик руками. Получается, скоро 44-летний «оскароносец» впервые станет папой.

Однако GossipCop поспешило расстроить поклонников знаменитого артиста. Агент Леонардо Ди Каприо рассказал изданию, что звезда точно не собирается становиться отцом.

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Камила Морроне — модель и актриса аргентинского происхождения. Девушка приходится падчерицей самому Аль Пачино. Юная артистка уже отметилась ролями в таких фильмах, как: «Мой личный Ривер», «Буковски», «Жажда смерти» и других. В романе с Леонардо Ди Каприо знаменитость подозревают с 2017 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что россияне атаковали комментарии Леонардо Ди Каприо в Instagram.

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