Украинская певица Светлана Лобода в своем аккаунте в Instagram выложила очередной снимок, на котором позирует в полотенце на голое тело сидя на унитазе. Перед 36-летней знаменитостью на полу лежит постер с изображением фронтмена германской группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Instagram @lobodaofficial

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Поклонники артистки отметили, что снимок является весьма символичным и по традиции осыпали Лободу комплиментами.

«Гениально!»

«Какое символичное фото»

«Самые сексуальные фотки, всегда получаются на унитазе»

«Самое потрясное фото!» — комментируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер Rammstein порулил самолетом по пути в Москву.