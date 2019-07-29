Украинская певица Светлана Лобода в своем аккаунте в Instagram выложила очередной снимок, на котором позирует в полотенце на голое тело сидя на унитазе. Перед 36-летней знаменитостью на полу лежит постер с изображением фронтмена германской группы Rammstein Тилля Линдеманна.
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Поклонники артистки отметили, что снимок является весьма символичным и по традиции осыпали Лободу комплиментами.
«Гениально!»
«Какое символичное фото»
«Самые сексуальные фотки, всегда получаются на унитазе»
«Самое потрясное фото!» — комментируют пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер Rammstein порулил самолетом по пути в Москву.