«Гениально»: Сидящая на унитазе и в полотенце Лобода восхитила фанатов — фото

, 21:33 Фото 1 604

Поклонники украинской певицы назвали снимок весьма символичным.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода в своем аккаунте в Instagram выложила очередной снимок, на котором позирует в полотенце на голое тело сидя на унитазе. Перед 36-летней знаменитостью на полу лежит постер с изображением фронтмена германской группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Instagram @lobodaofficial

Звезде «Дома-2» потребовалась помощь медиков после процедуры по увеличению губ

Поклонники артистки отметили, что снимок является весьма символичным и по традиции осыпали Лободу комплиментами.

«Гениально!»

«Какое символичное фото»

«Самые сексуальные фотки, всегда получаются на унитазе»

«Самое потрясное фото!» — комментируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер Rammstein порулил самолетом по пути в Москву.

Читайте также

+13° Днём +17°
Ночью +8°
63.52
0.39 70.64
0.33
Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Последние новости

22:22
Внучка Алисы Фрейндлих показала фото с новорожденной малышкой
22:14
Минобороны РФ: боевики в Сирии готовятся к наступлению в зоне деэскалации
22:05
«Еще не родила!»: Невеста Тимати развеяла мифы вокруг своей беременности
21:56
Ученые предрекают в России смену «климатических эпох»
21:42
На Украине планируют создать русскоязычный телеканал для «борьбы за умы»
21:33
«Гениально»: Сидящая на унитазе и в полотенце Лобода восхитила фанатов — фото

Сейчас читают

«Шрамов не видно!»: Модель удалила соски для публикаций снимков в Instagram — фото
«Сочненько»: Дарья Пынзарь похвасталась результатами диеты — видео
«Гениально»: Сидящая на унитазе и в полотенце Лобода восхитила фанатов — фото

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги