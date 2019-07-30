Подловил! Сын Боярского показал Д’Артаньяна без шляпы

, 8:02 Фото 379

Сын актера Сергей поделился с подписчиками моментами семейного отдыха с отцом, один из которых оказался очень редким — артист таки снял свой любимый головной убор хотя бы на даче.

Фото : Anatoly Lomohov / www.globallookpress.com

Сын актера Михаила Боярского — Сергей — поделился с подписчиками в Instagram по-настоящему редким моментом семейного отдыха — ему удалось сфотографироваться с наконец-таки снявшим шляпу отцом.

«С батей на даче», — подписал Сергей снимок, опубликованный в сторис.

Instagram @sergeyboyarskiy

Увы, поклонники знаменитого Д’Артаньяна не смогли отреагировать на эту публикацию, однако можно предположить, сколько бы шуток возникло по поводу фотографии. Всем известно, что актер практически никогда не расстается со своим головным убором. Особенно это касается выходов в свет.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции на снимок в Instagram Елизаветы Боярской, где артист также был запечатлен без шляпы.

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