Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино

Заслуженный артист России Владимир Машков назвал условие возвращения в кино. Актер сообщил, что это станет возможным после того, как наладится работа Театра Олега Табакова, художественным руководителем которого он является с 2018 года, сообщает News.ru со ссылкой на «Парламентскую газету».

«Я чуть больше года занимаюсь театром, школой Олега Табакова, поэтому возможности на самостоятельное плавание у меня нет. Я не грущу по этому поводу — это данность», —сказал Машков.

Как выразился художественный руководитель, его работа в театре очень ответственная. В данный момент Владимир Машков, по его словам, увлечен деятельностью, которой занимается.

Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева с родителями

Ранее Владимир Машков поведал о самом большом страхе. Народный артист России рассказал, каким был его первый в жизни актерский опыт.