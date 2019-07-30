Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино

Заслуженный артист России Владимир Машков назвал условие возвращения в кино. Актер сообщил, что это станет возможным после того, как наладится работа Театра Олега Табакова, художественным руководителем которого он является с 2018 года, сообщает News.ru со ссылкой на «Парламентскую газету».
Как выразился художественный руководитель, его работа в театре очень ответственная. В данный момент Владимир Машков, по его словам, увлечен деятельностью, которой занимается.
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