Лидер группы Reflех Ирина Нельсон рассказала об однополой любви

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Певица разоткровенничалась на фестивале «Жара».

Фото : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Бессменный лидер группы Reflex Ирина Нельсон стала гостьей на музыкальном фестивале «Жара», который прошел с 25 по 28 июля в Баку. В интервью Дни.ру певица рассказала о семье и творчестве.

Нельсон поделилась, что ее сын Антон — абсолютно непубличный человек. Это его осознанный выбор. Сейчас он является музыкальным продюсером, занимается своими проектами, пишет музыку. Также он участвовал в создании первых хитов группы Reflex.

Антона никогда не смущало, что его мама производит впечатление адепта однополой любви. Он, по ее словам, всегда поддерживал маму.

«Ну что Вы?! Какая лесбиянка?! Я замужем уже 25 лет за моим продюсером и композитором Вячеславом Тюриным», — призналась Ирина Нельсон.

По словам певицы, как-то ей попался журнал, где было написано, что мужчинам подсознательно нравятся двойняшки. В итоге решили эксплуатировать эту тему, так как это осознанная коммерческая формула, считает лидер группы Reflex.

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«Несмотря на разницу в возрасте, мы с девушкой из коллектива смотрелись практически одинаково. Многие нас считали близняшками», — сказала Нельсон.

В следующем году группа Reflex отмечает двадцать лет. По этому случаю Ирина Нельсон планирует дать юбилейный концерт в Кремле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети обсуждают необычный наряд Веры Брежневой на «Жаре».

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