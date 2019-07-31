Пожары в Сибири: почему не помогают самые эффективные способы?

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Залить с воздуха — это сотни миллионов рублей на один очаг, а только в Красноярском крае, например, их почти сто. Машины не отправить — очаги в труднодоступных местах.

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Фото, видео : globallookpress.com / Monika Skolimowska, 5-tv.ru

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла и перевалила за один миллион гектаров. Масштабы поражают!

И это только Красноярский край. Туда МЧС перебрасывает дополнительные силы из Хакасии и Кемеровской области. Тушить лес и сложно и дорого. В регионе засуха, а очаги в труднодоступных местах. Поэтому самый эффективный способ — отправить машины и залить огонь из брандспойтов — исключается.

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Есть еще два варианта: залить все с воздуха. Одним заходом самолет-амфибия сбрасывает до 12 тонн воды. Просто стена воды! Но чтобы затушить один-единственный очаг, придется налетать 100, а может даже 200 миллионов рублей. В Красноярском крае почти 100 очагов.

Остается самый трудоемкий, и самый опасный способ — десантировать пожарных с ранцевыми огнетушителями. За плечами у каждого максимум 20 литров. Работают аккуратно, но медленно.

Неужели на самом деле тушить пожары в глухой тайге экономически нецелесообразно? Разбирался Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в связи с многочисленными очагами пожара режим ЧС введен в пяти регионах России.

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