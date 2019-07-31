Дональд Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу C-Span заявил о том, что намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями, сообщает ТАСС.

« Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями », — сказал Дональд Трамп.

Рассуждая о проблеме в целом, глава Белого дома произнес замысловатую фразу.

« Мы занимаемся лишь тем, что увеличиваем то, что не нужно ни нам, ни им (России — Прим.ред.) », — заявил Трамп.

Кроме того, президент Соединенных Штатов отметил, что Китай в настоящее время «пытается догнать» Россию и США в сфере вооружений.

« Сначала будем мы, потом Россия, потом Китай, но Китай в данный момент далеко позади », — выразил уверенность Дональд Трамп.

30 июля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон 2 августа официально покинет российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кроме того, он отметил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, вряд ли будет продлен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД.