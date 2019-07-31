«Нафтогаз» потребовал взыскать с России 5,2 миллиарда долларов

«Нафтогаз Украины» направил иск в суд с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов в качестве компенсации из-за потери активов в Крыму, сообщает пресс-служба компании.

« НАК „Нафтогаз Украины“ и предприятия, входящие в группу „Нафтогаз“, в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге исковое заявление относительно размера компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы „Нафтогаз“ в Крыму », — говорится в тексте сообщения.

В пресс-релизе отмечается, что Трибунал может вынести решение о компенсации убытков не раньше конца 2020 года.

Трибунал ранее уже признал, что Россия нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы «Нафтогаз» в Крыму. Поскольку было принято решение разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия отказалась признавать решение суда Гааги по иску «Нафтогаза».