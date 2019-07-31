Названы сроки подачи первого газа по «Северному потоку — 2»

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Глава OMV Райнер Зеле сообщил о вероятных сроках ввода газопровода.

Фото : globallookpress.com / Nord Stream AG

Тема:
Северный поток — 2 150

Глава австрийской нефтяной компании Райнер Зеле на пресс-конференции заявил, что первый газ по «Северному потоку — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, пишет ФАН.

Глава OMV сообщил, что 70% газопровода уже проложены по дну Балтийского моря. Задержек по реализации проекта быть не должно. Единственной страной, которая пока не согласовала строительство, остается Дания.

Однако, несмотря на затягивание с ее стороны, рано или поздно она должна предоставить разрешение. Поэтому появление и ввод в строй нового газопровода не может подвергаться сомнению.

Также представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков заметил, что вряд ли Копенгаген, несмотря на все внешнее давление, решится вообще выйти из правового поля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2».

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