Глава австрийской нефтяной компании Райнер Зеле на пресс-конференции заявил, что первый газ по «Северному потоку — 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, пишет ФАН.

Глава OMV сообщил, что 70% газопровода уже проложены по дну Балтийского моря. Задержек по реализации проекта быть не должно. Единственной страной, которая пока не согласовала строительство, остается Дания.

Однако, несмотря на затягивание с ее стороны, рано или поздно она должна предоставить разрешение. Поэтому появление и ввод в строй нового газопровода не может подвергаться сомнению.

Также представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков заметил, что вряд ли Копенгаген, несмотря на все внешнее давление, решится вообще выйти из правового поля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии объяснили невозможность остановки «Северного потока — 2».