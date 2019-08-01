«Горяча и бешена»: Лобода в бикини задала задачку поклонникам — фото

, 2:10 Фото 199

Подписчики уже не первый час гадают, какова длина ног певицы.

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Фото, видео : Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода задала задачу поклонникам, опубликовав в среду, 31 июля, в своем Instagram пару снимков, на которых позирует на фоне пальм и бассейна в бикини в цвет окружающей среды. А на видео в Stories звезда с кокетливо спущенной бретелькой купальника совершает эротичные телодвижения.   

«Отдыхать весь день и работать всю ночь», — подписала фото певица, не уточняя, где именно она расслабляется.

«Тропикана женщина. Горяча и бешена…»

«Хороша чертовка!» — мгновенно откликнулись поклонники.

Instagram @lobodaofficial

Большинство же фанатов уже который час обсуждают длину ног Светланы Лободы.

«Вот это ножки, от ушей».

«Какой длины эти ноги? 115 сантиметров?» — решил конкретизировать один из англоязычных подписчиков.

«Вот родилась Светлана с такими ногами, и сиди теперь, комплексуй…»

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Не обошлось и без хейтеров, которые решили подпортить поклонникам процесс любования кумиром.

«А фотограф с земли фотографирует, чтобы ножки длиннее были? И почему всегда на носочках?»

«Зачем так вытягивать фото?»

«Не пойму бассейн ободран что ли?» — придираются они.

Ранее 5-tv.ru писал, что 29 июля Светлана Лобода была замечена в VIP-ложе на концерте группы Rammstein в Москве и этим вновь пробудила к жизни слухи о своем романе с ее лидером Тиллем Линдеманном.

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