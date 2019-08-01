Рейс Москва — Иркутск вынужденно приземлился в Красноярске

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Экипаж сообщил пассажирам, что приземление в городе назначения невозможно из-за тумана и дыма.

Фото : © РИА Новости / Александр Кряжев

Рейс авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Иркутск, совершил внеплановую посадку в аэропорту города Красноярск в ночь на 1 августа в 1.30 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, экипаж сообщил пассажирам, что посадка в аэропорту назначения невозможна из-за дыма и тумана. Сообщается, что они пробудут в Красноярске около двух часов. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, из-за лесных пожаров на территории Иркутской области и Красноярского края действует режим чрезвычайной ситуации.

Для тушения по указу президента России Владимира Путина в регионе при поддержке Минобороны создана серьезная авиагруппировка.

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