Любовь Толкалину подозревают в романе с Борисом Гребенщиковым

, 9:31 18

Близкие друзья не сомневаются в связи артистов.

Фото : Instagram @tolkalinaliuba

Актриса театра и кино 41-летняя Любовь Толкалина два года назад разошлась с режиссером Егором Кончаловским. После расставания актрису заподозрили в романе с 65-летним женатым Борисом Гребенщиковым. Близкие друзья музыканта уверены, что пара встречается до сих пор, пишет Teleprogramma.pro.

Еще весной 2017 года артистов запечатлели в момент поцелуя в Муроме, где у БГ был концерт. Скандальные снимки попали в сеть, однако актриса не призналась в связи с исполнителем.

«Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить океан. Они мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове», — отреагировала тогда Толкалина на эти кадры.

Гороскоп на 1 августа: Козерог, обратите внимание на свои кошмары!

Друзья Гребенщикова утверждают, что актриса сопровождает музыканта уже больше двух лет. А недавно Любовь Толкалину заметили на фестивале «Нашествие». Артистка удобно устроилась в VIP-ложе, но, заметив фотографов, скрылась. Звезды покинули мероприятие отдельно. Однако артистов все же заметили вместе на заднем сиденье автомобиля.

Сама Любовь Толкалина слухи о романе с легендарным музыкантом не комментирует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото Толкалиной в платье с экстремальным разрезом восхитило фанатов.

Читайте также

+13° Днём +16°
Ночью +10°
63.42
0.04 70.74
0.14
Гороскоп на 1 августа: Козерог, обратите внимание на свои кошмары!

Последние новости

9:31
Любовь Толкалину подозревают в романе с Борисом Гребенщиковым
9:15
Нововведения с 1 августа: что именно изменится в жизни россиян
9:01
«Еще в Питере не были!» Ксения Бородина пожаловалась на плохую погоду в Москве
8:45
Автомобиль загорелся в результате столкновения с такси в Петербурге — фото
8:14
Меган Маркл скромно отметит свой день рождения
8:02
Что ни в коем случае нельзя делать 1 августа: главные приметы

Сейчас читают

Виктория Исакова выложила в сеть фото с дочкой, которую скрывала от публики
Трегубова рассказала, как быстро восстановила фигуру после четвертых родов
Минобороны РФ обнародовало документы о зверствах фашистов в Каунасе — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги