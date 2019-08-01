Актриса Евгения Лоза опубликовала фото в свадебном платье

Актриса Евгения Лоза всполошила подписчиков, опубликовав селфи в своем Instagram-аккаунте в подвенечном наряде. На снимке артистка позирует в изящном белом платье с открытым верхом, вышитым бисером, и пышной юбкой в пол.

Многие поклонники решили, что звезда и ее возлюбленный актер Антон Батырев, решили пожениться. Однако, как выяснилось, свадебное платье — реквизит для новой роли артистки. Сейчас Лоза снимается в мини-сериале режиссера Дениса Елонского «Вера». Евгения играет главную героиню — успешную актрису Светлану.

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Съемки картины проходят в Москве и Таганроге, в эфир сериал выйдет уже в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина поделилась кадром со съемок.