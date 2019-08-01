Актриса Евгения Лоза опубликовала фото в свадебном платье

, 18:32 Фото 22

Артистка опубликовала фото интригующий снимок в своем Instagram-аккаунте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @loza_jenya

Актриса Евгения Лоза всполошила подписчиков, опубликовав селфи в своем Instagram-аккаунте в подвенечном наряде. На снимке артистка позирует в изящном белом платье с открытым верхом, вышитым бисером, и пышной юбкой в пол.

Instagram @loza_jenya

Многие поклонники решили, что звезда и ее возлюбленный актер Антон Батырев, решили пожениться. Однако, как выяснилось, свадебное платье — реквизит для новой роли артистки. Сейчас Лоза снимается в мини-сериале режиссера Дениса Елонского «Вера». Евгения играет главную героиню — успешную актрису Светлану.

«Бабуля с палочкой стоит»: Фанаты обсуждают новый образ Полины Гагариной

Съемки картины проходят в Москве и Таганроге, в эфир сериал выйдет уже в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина поделилась кадром со съемок.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +10°
63.83
0.41 70.47
-0.27
Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить

Последние новости

18:45
Найдена новая пригодная для жизни гигантская планета
18:32
Актриса Евгения Лоза опубликовала фото в свадебном платье
18:24
«У него нет чувств!»: Дональд Трамп не заметил жука на своем лице — видео
18:15
Эмма Уотсон поздравила Джоан Роулинг с днем рождения оригинальным фото
18:03
Фото: Роскосмос показал снимок пожаров в Сибири из космоса
17:57
«Пришла в ужас!»: Пермячка обнаружила в туалете полутораметрового питона — видео

Сейчас читают

Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака не умеют любить
«Мне 27, а выгляжу хуже, чем она!» Фанаты телеведущей «Дом-2» Ольги Орловой обсуждают ее фигуру после серии сочных фотографий
Вера Брежнева показала, как выглядела ее бабушка в молодости — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги